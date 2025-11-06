Más de 20.000 clientes sin luz en Santiago por sistema frontal

El sistema frontal -que combina fuertes vientos y precipitaciones- ha provocado algunas afectaciones en la Región Metropolitana este jueves, dejando a más de 20.000 clientes sin suministro eléctrico.

Las interrupciones del servicio se han reportado en diversas comunas, siendo La Reina y Las Condes las más impactadas, aunque sectores del sur de la capital como La Pintana y Puente Alto también han experimentado cortes de energía desde tempranas horas.

Además de los problemas eléctricos, las lluvias han causado anegamientos en algunas arterias viales. Un ejemplo es la Avenida La Florida, en dirección al norte, a la altura de Walker Martínez. Ante esta situación, Transporteinforma ha emitido un llamado a los conductores para que busquen vías alternativas y extremen las precauciones.

Las autoridades y equipos de emergencia se encuentran en alerta y trabajando para mitigar los efectos del temporal.

Ahora (19:55) totalmente anegada la lateral de Av. La Florida al norte, altura del Walker Martínez, debido a efecto de la fuerte lluvia. Opte por vía alternativa #LaFlorida pic.twitter.com/3YxoUy8HB3 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 6, 2025

El sistema frontal incluso afectó al Metro de Santiago, donde se informó el cierre de los accesos norte de la estación Los Leones de la Línea 6 debido al anegamiento en el sector. Desde la empresa indicaron que el flujo de trenes no se encuentra afectado y que el ingreso se mantiene disponible desde Línea 1.