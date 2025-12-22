La U anunció acuerdo para la salida de Alvarez y confirmó que irá por Meneghini

Este lunes, el gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo anunció la aprobación para la salida de Gustavo Alvarez del banco de los azules y afirmó que buscarán la llegada de Francisco Meneghini.

Respecto a la salida de Alvarez, Mayo sostuvo que "se llegó a un acuerdo mutuo de ambas partes para no seguir trabajando para el 2026. Fue un acuerdo de palabra y ahora falta firmar los papeles para anunciarlo de manera oficial".

"Lamento la situación, pero no me voy a referir a detalles del acuerdo que tenemos", añadio tajantemente, considerando que aún resta concretar el aspecto formal.

Asimismo, el gerente deportivo de la U dio a conocer información sobre el reemplazante: "Después se presentó una lista de 12 candidatos, de los cuales se presentó una terna y se decidió buscar a Francisco Meneghini, con quien nos contactaremos en los próximos días".

De este modo, la salida de Alvarez se dio luego de una serie de disputas entre el estratega y la dirigencia para poner fin anticipado a un contrato cuya duración era hasta diciembre de 2026.

Durante su estancia en el CDA, el trasandino conquistó una Copa Chile y una Supercopa. Mientras que en el plano internacional alcanzó una semifinal de Copa Sudamericana.

Por el otro lado, "Paqui" está cerca de llegar libre a negociar con los azules luego de su paso por O'Higgins donde terminó tercero en la Liga de Primera y clasificó a Copa Libertadores con los rancagüinos.