Municipalidad de Talcahuano se suma a la campaña "No cambio mi medidor"

El alcalde Henry Campos llamó este viernes a los vecinos de Talcahuano a no aceptar el cambio de sus viejos medidores de luz por medidores inteligentes.

"No se puede permitir el cambio si es que no hay garantías de por medio, como las que se han planteado en Santiago con la empresa Enel, por ejemplo, donde ellos se van a hacer responsables de pagar por el medidor. Pero las empresas de la región no se han pronunciado", indicó el alcalde de la comuna puerto.

La campaña es impulsada por el senador Alejandro Navarro, quien apuntó a que la ley que se discute por estos días, tras el escándalo, "busca establecer la voluntariedad (del cambio) y la compensación: si le van a sacar el medidor antiguo, que funciona y es de propiedad del usuario, el medidor tiene que ser cancelado por la empresa".

En tercer lugar, dijo Navarro, debe existir "garantía de calidad".

Talcahuano se sumó a la campaña "No cambio mi medidor", el alcalde Henry Campos llama a sus vecinos a que si no están de acuerdo se nieguen hasta que los "medidores inteligentes" obtengan la certificación y compensación. La campaña la impulsa el senador Navarro @Cooperativa pic.twitter.com/wPcKZ96sCs — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 22 de marzo de 2019

Junto al alcalde de #Talcahuano, @HenryCamposCoa y muchos vecinos y vecinas de la comuna, hoy lanzamos la campaña nacional #NoCambioMiMedidor.

Nadie debe permitir que le instalen los #medidoresinteligentes sin su consentimiento; cambio debe ser gratuito, voluntario y certificado! pic.twitter.com/sGRruzaAyW — Alejandro Navarro (@senadornavarro) 22 de marzo de 2019

Consultado el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, respecto a si piensa sumarse a esta acción, señaló: "Si podemos hacer este tipo de acciones coordinadas entre todos me parece fabuloso, yo no tengo ningún inconveniente en sumarme a iniciativas, más allá del color político, siempre y cuando sean beneficiosos para la comunidad y habitantes de la ciudad que yo represento".

En el marco de esta campaña se creó un sticker que se adosará a los medidores para que quienes lleguen a efectuar el cambio, no estando los dueños de casa presentes, sepan que no existe la voluntad.