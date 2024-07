Oposición cuestiona decisión de congelar las cuentas de luz en 2022

Este lunes 1 de julio comenzó a aplicarse el incremento en las tarifas eléctricas, medida que se da tras cinco años con precios congelados y que representará un alza de hasta un 40% en las cuentas de los hogares chilenos, dependiendo del consumo y la región.

En El Primer Café, Luis Ruz, vicepresidente de Democracia y Comunidad, centro de pensamiento de la Democracia Cristiana (DC), criticó que "la decisión que hubo durante el gobierno del Presidente Piñera el 2019 y después la decisión que hubo el año 2022 fue una decisión, para bien o para mal, pero que contó con una amplia mayoría en el espectro político en base a las circunstancias que hubo en ese minuto, en los dos momentos, por lo tanto, acá hay una responsabilidad en su conjunto".

Por lo mismo, Ruz remarcó que como fue una decisión que tomaron órganos del Estado, tanto desde el Poder Ejecutivo como del Congreso, "la solución tiene que venir desde esas mismas instancias".

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, coincidió en que el congelamiento de las tarifas en 2022 "no fue necesario. Y fuimos, el Partido Republicano, muy pocos los que votamos en contra en ese momento este nuevo congelamiento, porque los datos no eran exactos, habían proyecciones distintas".

"Esto se veía venir, porque esto le iba a hacer mal a las personas, porque finalmente iban a terminar pagando muchos más de lo que se debería haber hecho si se hubiese hecho de manera progresiva", añadió.

El exsubsecretario Rodrigo Ubilla (RN) también señaló que "la decisión que se tomó el año 2022, a un mes del plebiscito del 4 de septiembre, fue una mala decisión, que puede estar fundada en desconocimiento, en falta de información o en un interés político de no enredar las aguas en un proceso electoral muy significativo para el país".

Finalmente, la diputada frenteamplista Emilia Schneider indicó que "en su momento se congelaron las tarifas y no se pensó en una solución para el futuro, eso fue precisamente durante la pandemia y el estallido social, en el gobierno de Sebastián Piñera, y yo creo que lo importante ahora no es quedarnos en el oportunismo de las peleas políticas de decir que no se tenía toda la información, de andar amenazando con acusaciones constitucionales o interpelaciones a ministros. A mí me parece que eso es absurdo".