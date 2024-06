Presidente Boric defiende alza de las cuentas de la luz: "Deuda que no se paga sale más cara"

El Presidente Gabriel Boric afirmó este jueves que, aunque no es popular, el alza en las cuentas de electricidad debe materializarse por un tema de "sostenibilidad" de las finanzas públicas.

La polémica medida, que comenzará a regir el próximo 1 de julio, ha provocado grandes dudas y críticas transversales de parlamentarios, que piden que se congelen nuevamente las cuentas de la luz y que se aumente el número de beneficiarios del subsidio para mitigar los efectos en la ciudadanía.

La controversia ha tenido como principal apuntado al ministro de Energía, Diego Pardow, quien es acusado de no haber entregado de manera oportuna la información sobre el real efecto que tendría el alza, que puede alcanzar en los próximos meses un incremento de hasta el 50% en las boletas.

Desde su natal Región de Magallanes y en conversación con Radio Presidente Ibáñez, de Punta Arenas, el Mandatario sostuvo que "como Presidente de la República, yo tengo el deber de ser responsable y pensar no en la próxima elección, sino en la sostenibilidad de las finanzas públicas, pensando en las familias chilenas".

"Hoy día, producto del congelamiento de tarifas desde el 2019 en adelante, se ha acumulado una deuda de 6.500 millones de dólares. Eso es mucha, mucha, mucha plata. Y la experiencia que yo he tenido en el Gobierno es que deuda que no se paga sale más cara", remarcó.

Por lo tanto, añadió, "el ajuste que hay que hacer, que es difícil, es un ajuste necesario porque si no sería irresponsable de nuestra parte. Yo sé que no es popular, sé que es difícil, pero insisto, deuda que no se paga sale más cara después".

"ESTAMOS BUSCANDO LOS MECANISMOS PARA AMPLIAR EL SUBSIDIO"

Boric aseguró que comparte "la preocupación que han manifestado diferentes sectores de la sociedad respecto de que las familias más vulnerables tienen que tener más apoyo, y por eso hemos establecido ya un apoyo para 1.500.000 familias con un subsidio. Y estamos buscando los mecanismos en una mesa de trabajo en conjunto con los parlamentarios para poder ampliar la extensión de ese subsidio a más familias".

El Jefe de Estado remarcó que "no somos sordos ante esa demanda y quiero que sepan que vamos a buscar los mejores mecanismos, pero creo que también es importante en esto ser muy responsables, porque para mí lo más fácil estaría decir no, que se postergue y que lo pague el próximo Gobierno, pero eso finalmente terminaría dañando a los chilenos y chilenas".

"Y yo por lo menos no estoy disponible a actuar con esa irresponsabilidad y por lo tanto esta decisión, que es difícil, pero son decisiones que hay que tomarlas, por cierto, con el resguardo de las familias que más lo necesitan", puntualizó.

La mentada mesa de trabajo volverá a sesionar este jueves, según parlamentarios.