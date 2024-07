UDI por subsidio a las cuentas de la luz: Es insuficiente para el daño que se está causando

La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, aseguró que el alza en las cuentas de la luz "son las consecuencias del populismo, que muestran la mala gestión que tiene el Gobierno en esta materia y que las medidas son insuficientes para el daño que se le está causando a la clase media y a las pymes".

En El Primer Café, la exdiputada aseguró que "esto no es simplemente un reajuste, este es el reflejo de una mala gestión, de una mala política pública, de un ministro que no advierte a sus propios parlamentarios oportunamente, de un ministro que no es capaz de dar una solución concreta".

Hoffmann se refirió al subsidio que busca ampliar el Gobierno para paliar este incremento, y señaló que estos anuncios "siempre son bienvenidos, pero son absolutamente insuficientes".

"No nos estamos dando cuenta: esto es mucho más que los 30 pesos que vivimos el 18 de octubre, estamos hablando del 60% del aumento en las cuentas de la luz, cómo esto le pega a las pymes, a las familias de clase media y a los más vulnerables. Creo que el esfuerzo del Gobierno tiene que ir en apretarse el cinturón; hay que revisar programas, hay que hacer un esfuerzo mayor", remarcó.

Finalmente, señaló que "hoy día estamos asumiendo esas consecuencias y yo espero que el Gobierno tenga medidas sensatas, porque lo que anunció ayer, perdonen lo poco, pero que lo vayan a triplicar está muy lejos de poder realmente darle un alivio a las familias en este tema".

El vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, reflexionó que "aquí hay un error, que es el error muy común en nuestra clase política, de tratar de no pagar los costos de cada decisión sino hasta el último momento (...). Y ahí es donde estuvo el error, porque la deuda se incrementó, puso en peligro al sistema eléctrico completo".

Acerca de la expansión del subsidio, el exministro valoró que "se asegura el pago, que es un elemento central"; en segundo lugar, indicó que "otorgar un subsidio focalizado es la lógica de lo que deben ser las políticas sociales" y, tercero, "me parece bien es que sea un gasto financiado, que habla de una comprensión de lo que son los equilibrios fiscales que Chile se ha esforzado muchísimo para mantenerlo".

"Si se hubieran pagado en el momento correcto los costos, estaríamos hablando de una deuda distinta", lamentó.

OFICIALISMO VALORA ACTITUD DEL GOBIERNO

Marcos Barraza, dirigente comunista, aseguró que el proyecto de ampliar el subsidio "es consistente con el sentido de responsabilidad que el Gobierno tiene y la sensibilidad que tiene frente a un problema que puede deteriorar de manera importante el presupuesto de las familias", por lo que apuntó que "ahora la pelota está en el Congreso".

Sin embargo, lamentó que cuando se aprobó el congelamiento de los precios "no se ponderó suficientemente cuál iba a ser la magnitud del alza de la energía eléctrica

En tanto, el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) acentuó que el Gobierno "está reaccionando como debe ser, que es buscando la forma de ayudar a la ciudadanía y buscando una solución más de fondo".