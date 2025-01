Contraloría fiscalizará al Registro Civil por insólitos errores en nuevos carnet

La Contraloría General de la República fiscalizará al Registro Civil por los problemas denunciados por usuarios en la emisión de sus nuevos carnet de identidad, donde algunos fueron impresos con errores.

Durante los últimos días se viralizaron insólitos casos en redes sociales, como la de una guagua nacida el mes pasado en Iquique (Región de Tarapacá), cuya identificación arrojaba dos títulos universitarios: Ingeniería en Administración de Empresas e Ingeniería Comercial.

Otro caso es el de Catalina Matallana, una mujer de 32 años que contó a Canal 13 que renovó su cédula y se la entregaron con una foto de cuando tenía 10.

A esto se suman dos personas que relataron sus testimonios a Cooperativa mientras presentaban reclamos en la sede del Registro Civil, ubicado en Calle Moneda.

"Venía a retirar el carnet y me dijeron que no estaba en el sistema. Me dijeron que fuera donde el jefe y también tenía la embarrada, considerando que renovaron las identificaciones (el 16 de diciembre)", contó un afectado.

En tanto, otro relató que "solicitamos siete carnet y solamente pude retirar seis. Lo que me dicen es que la solicitud de esa cédula faltante está estancada en el operador, y me dicen que probablemente no podrán hacer nada al respecto. ¿Y quién se hace responsable? Tengo una reserva para un viaje el domingo, son seis millones de pesos".

Frente a esto, el director del Registro Civil, Omar Morales, anunció que el servicio será fiscalizado por el órgano contralor: "Contraloría nos informará que va a generar una visita a nuestras instalaciones a ver el funcionamiento de lo que ocurre. Estamos plenamente disponibles y vamos a entregar todos los antecedentes. Confiamos en el trabajo que estamos realizando".

Respecto a dicho punto, Morales enfatizó que "hay situaciones que estamos abordando. Estamos recién en la cuarta semana de operaciones y queremos decir que todas las cédulas y pasaportes serán entregados. Las demoras rogamos disculparlas, pero queremos señalar con claridad que más de 300 mil documentos han sido capturados y en proceso de entrega".

El director llamó a la ciudadanía a visitar la página web del Registro Civil (www.registrocivil.cl) para denunciar los problemas relacionados con las nuevas cédulas.

Cabe destacar que no es la primera vez que los nuevos documentos están envueltos en la polémica, ya que también presentaron problemas a los usuarios que se deseaban inscribir en el programa Visa Waiver.