Emblema del terremoto: ¿Qué fue de la bandera chilena del 27F?

La bandera chilena alzada en medio de los escombros tras el terremoto 8,7 Richter que afectó a la zona centro sur de nuestro país el 27 de febrero del 2010, hasta el día de hoy es recordada por lo que, como símbolo, significo para nuestro país durante el periodo de crisis.

El emblema fue alzado por Bruno Saldoval en la localidad de Pelluhue, Región del Maule, que fue arrasada por el tsunami el 27F.

Según señaló El Mercurio, Sandoval explica que "dentro de lo que encontré (en los escombros), fue esa bandera. No me la llevé porque, en el fondo, no era mía. La dejé ahí no más".

La bandera comenzó su peregrinaje luego de que Daniel Marín, un trabajador del sector, reclamara al emblema como suyo; tras esto prestó la bandera para que recorriera el mundo: acompañó a la selección chilena en el Mundial de Sudáfrica 2010, y luego pasó por el campamento "Esperanza", previo al rescate de los 33 mineros en Atacama.

Marín, según el matutino, tras verse sobrepasado por las deudas decidió tirar a remate el pabellón en el sitio Mercadolibre en 2,5 millones de pesos, siendo pujada por Desafío Levantemos Chile, quien adquirió la bandera para posteriormente recaudar fondos.

Hoy, contra todo pronóstico, la bandera se encuentra en el hall de la empresa GPS Property, en el barrio El Golf, en Las Condes. "Esa bandera deberían haberla resguardado y metido en un museo, porque ha pasado a ser parte de la historia de Chile", aseveró Sandoval, agregando que "siempre estará la espinita" por no haberse llevado el emblema patrio.