Ingeniero realiza simulación de tsunami en Viña del Mar y alerta por olas de hasta 10 metros

El ingeniero civil estructural y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Cristián Cortez, publicó un video en sus redes sociales donde analizó los efectos que podría tener un sismo de gran magnitud en Viña del Mar y el eventual impacto de un tsunami.

En el registro, el especialista planteó un escenario con un terremoto cercano a magnitud 8,5 frente a la costa central, similar a otros eventos históricos en Chile.

En ese contexto, explicó que un movimiento de esa intensidad podría generar un tsunami con olas que, al llegar al borde costero, podrían superar los 5 a 10 metros de altura, dependiendo de la forma de la bahía y las condiciones del terreno.

Cortez indicó que las zonas más cercanas al mar serían las primeras en verse afectadas, con una posible inundación que podría avanzar varios cientos de metros tierra adentro, e incluso superar el kilómetro en sectores más expuestos o con menor altura sobre el nivel del mar.

El ingeniero también abordó los tiempos de reacción, señalando que, tras un sismo de gran magnitud, las personas podrían tener solo minutos para evacuar hacia zonas seguras. En ese escenario, mencionó la evacuación vertical como una alternativa en lugares donde no sea posible alcanzar altura suficiente a pie, aunque recalcó que debe ser una medida previamente evaluada.

Finalmente, subrayó la importancia de la preparación y de conocer las rutas de evacuación, así como respetar las indicaciones de las autoridades ante este tipo de emergencias, considerando la alta exposición de ciudades costeras como Viña del Mar.