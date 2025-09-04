Sismo de mediana intensidad sacudió al norte grande
El movimiento de magnitud 5.9 tuvo su epicentro en la Región de Antofagasta.
Un sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama pasada la medianoche de este jueves, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional.
La última actualización de esa entidad indica que el movimiento alcanzó una magnitud de 5.9, y que su epicentro se localizó 102.12 kilómetros al sureste de Socaire, en la Región de Antofagasta.
Hora Local: 2025/09/04 00:10:18, mag: 5.9, Lat: -24.37, Lon: -67.36, Prof: 187.1, Loc : 102.12 km al SE de Socaire— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 4, 2025
Según el balance preliminar del Senapred, las intensidades en escala de Mercalli fueron las siguientes:
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
(actualización) Sismo de mediana intensidad en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Más info. https://t.co/AyYaaH7Yal— SENAPRED (@Senapred) September 4, 2025