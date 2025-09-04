Síguenos:
Tópicos: País | Sismos | Norte grande

Sismo de mediana intensidad sacudió al norte grande

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El movimiento de magnitud 5.9 tuvo su epicentro en la Región de Antofagasta.

Sismo de mediana intensidad sacudió al norte grande
 Archivo
Un sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama pasada la medianoche de este jueves, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional.

La última actualización de esa entidad indica que el movimiento alcanzó una magnitud de 5.9, y que su epicentro se localizó 102.12 kilómetros al sureste de Socaire, en la Región de Antofagasta.

Según el balance preliminar del Senapred, las intensidades en escala de Mercalli fueron las siguientes:

Región de Tarapacá

  • La Tirana: IV
  • Pica: IV
  • Alto Hospicio: III
  • Iquique: III
  • Pozo Almonte: III

Región de Antofagasta

  • Antofagasta: V
  • Mejillones: V
  • Tocopilla: V
  • San Pedro de Atacama: III

Región de Atacama

  • Chañaral: IV
  • Diego de Almagro: IV
  • El Salvador: IV
  • Caldera: III
  • Copiapó: III
  • Tierra Amarilla: III
  • Freirina: II

En portada