Sismo de mediana intensidad sacudió al norte grande

Un sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama pasada la medianoche de este jueves, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional.

La última actualización de esa entidad indica que el movimiento alcanzó una magnitud de 5.9, y que su epicentro se localizó 102.12 kilómetros al sureste de Socaire, en la Región de Antofagasta.

Hora Local: 2025/09/04 00:10:18, mag: 5.9, Lat: -24.37, Lon: -67.36, Prof: 187.1, Loc : 102.12 km al SE de Socaire — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 4, 2025

Según el balance preliminar del Senapred, las intensidades en escala de Mercalli fueron las siguientes:

Región de Tarapacá

La Tirana: IV

Pica: IV

Alto Hospicio: III

Iquique: III

Pozo Almonte: III

Región de Antofagasta

Antofagasta: V

Mejillones: V

Tocopilla: V

San Pedro de Atacama: III

Región de Atacama

Chañaral: IV

Diego de Almagro: IV

El Salvador: IV

Caldera: III

Copiapó: III

Tierra Amarilla: III

Freirina: II