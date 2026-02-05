Seguidilla de sismos se registra en la Región de Tarapacá

Una seguidilla de sismos ha afectado durante la noche de este jueves a la Región de Tarapacá, en el norte del país.

El primero y el de mayor magnitud -5,0- se registró a las 23:27 horas, con epicentro ubicado 28 kilómetros al norte de la localidad de Punta Patache (comuna de Iquique) y con hipocentro a 24 kilómetros de profundidad, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) lo calificó como un temblor "de mediana intensidad", al haber alcanzado los V grados Mercalli en Iquique.

Pocos minutos después, el CSN reportó otros dos sismos: uno de magnitud 3,2 registrado a las 23:29 horas, 28 kilómetros al norte de Patache; y otro 4,5 a las 23:40, 29 kilómetros al noreste de la misma localidad.