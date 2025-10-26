Síguenos:
País | Sismos

Sismo se percibió en la Región Metropolitana

Un sismo se percibió la tarde de este domingo en la zona central del país, cuya magnitud fue de 4,0.

De acuerdo con Sismología, el movimiento se originó a las 16:08 horas a 32 kilómetros al suroeste de San José de Maipo, en la Región Metropolitana.

