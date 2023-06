Agencia meteorológica de EEUU declaró el comienzo del fenómeno El Niño

El fenómeno climático El Niño ha llegado de nuevo a Estados Unidos, anunció este jueves el centro de predicción de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) del país norteamericano.

En su pronóstico mensual publicado este jueves, los meteorólogos emitieron un aviso de El Niño, señalando que las condiciones para que se dé están presentes y se espera que se fortalezcan gradualmente en el invierno.

Este fenómeno se caracteriza por temperaturas en la superficie del mar más cálidas que la media en el centro y el este del Océano Pacífico, moviéndose de oeste a este a lo largo del ecuador hacia la costa oeste de Sudamérica en dirección a Chile, y tiene lugar cada 2 o 7 años.

Forecasters at @NOAA’s @NWSCPC announce the arrival of #ElNino https://t.co/2pYGBPzLOM pic.twitter.com/swA9gHPjbQ