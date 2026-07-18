Alcalde de Coquimbo critica ayuda del Gobierno: "Nos liberaron bobinas de nylon y saquitos de arena"

La comuna de Coquimbo enfrenta una de las jornadas climáticas más intensas de las últimas décadas. Tras más de 48 horas de viento y lluvia, el alcalde Ali Manouchehri realizó un balance crítico sobre la gestión de la emergencia y la respuesta del Estado ante la emergencia que afecta tanto a la zona urbana como a la extensa ruralidad costera.

En conversación con Radio Cooperativa, el jefe comunal enfatizó que la ayuda enviada desde el nivel central ha sido insuficiente para la magnitud de los daños.

"Lo primero que se libera, que igual no ataca directamente lo que estamos enfrentando, nos liberaron bobinas de nylon y sacos de arena. En lo inmediato sí, te ayuda, pero no va directamente al foco principal que tiene relación con adquirir arriendo de maquinaria u horas hombre", explicó la autoridad.

Manouchehri destacó que, gracias a una inversión municipal sostenida durante los últimos cinco años, han podido desplegar maquinaria propia en sectores críticos como Tongoy, Guanaqueros y las zonas rurales.

Sin embargo, advirtió que la autonomía no es eterna: "Si las proyecciones sostienen esta emergencia por un par de días más, claramente nosotros vamos a ir disminuyendo nuestra capacidad de poder abordar todos los problemas".

Exclusión de los municipios en Senapred

El alcalde criticó además la falta de coordinación institucional y contó que ha tenido que asistir a las reuniones de emergencia sin una invitación formal previa.

"Imagínense que en este tipo de emergencia no estamos ni siquiera incluidos en la mesa de Senapred los alcaldes y alcaldesas. (...) Somos nosotros los que tenemos en primer lugar la puerta de entrada de todos los problemas, no estamos en esa mesa quizás más técnica. Yo me colé en la primera y voy como representante de todos los alcaldes, pero creo que eso debería reconfigurarse", sentenció.

La respuesta del gobernador

El gobernador de Atacama, Miguel Vargas, informó que el Gobierno Regional cuenta con un presupuesto de 1.700 millones de pesos para enfrentar la emergencia, correspondiente al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La autoridad detalló que más de 340 millones de pesos ya fueron transferidos a los municipios para financiar las primeras labores de respuesta, como la contratación de maquinaria y otras acciones asociadas a la contingencia.

"Las transferencias se hicieron muy rápido, se aprobaron en el COGRID el día jueves y ya el día de ayer estaban en las cuentas de los alcaldes. Por lo tanto, son recursos a los cuales ya pueden echar mano para contratación de maquinaria y labores de distinta naturaleza asociadas a la emergencia", explicó.

Aislamiento en la zona sur

El panorama en los balnearios del sur de Coquimbo es preocupante. Según relató el alcalde, localidades como Tongoy y Guanaqueros han enfrentado marejadas que no se veían desde la década de los 80, afectando incluso las instalaciones de las caletas.

Sobre la situación de Puerto Aldea y El Tangue, Manouchehri señaló que "el mar presenta estas marejadas tan intensas que no se habían visto en décadas y pone en riesgo a todos los que habitan en esos sectores colindantes. Lo que está pasando hoy día son cosas que no habíamos experimentado hace décadas".