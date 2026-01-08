Calor extremo vuelve el fin de semana a la zona central

Luego de varios días en que el calor dio tregua a la Región Metropolitana, a partir de este viernes 9 de enero se espera aumento sostenido de las temperaturas.

Durante la jornada del jueves, varios sectores de Santiago reportaron chubascos durante la mañana, situación que podría repetirse durante la noche. En la Región de Valparaíso se registraron varias descargas eléctricas a consecuencia de un núcleo frío en altura, condición que ha afectado la estabilidad térmica.

Andrés Moncada, profesional de la Dirección Meteorológica de Chile, explicó a Cooperativa que esta situación, esta situación se estabilizará en los próximos días, regresando los cielos despejados y las altas temperaturas. En la Región Metropolitana, los termómetros subirán de manera progresiva desde el viernes, bordeando los 32 y 33 grados, para escalar aún más durante sábado y domingo, pudiendo llegar a máximas de hasta 35 grados.



El alza será aún más intensa en las regiones del Maule y Ñuble."En algunos sectores como Curicó, Talca, Chillán podríamos tener hasta 37 o 38 grados. Van a presentar las temperaturas más altas de la zona centro del país", enfatizó Moncada.