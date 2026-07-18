El Congreso también sufrió los embates de la lluvia

La Región de Valparaíso fue el viernes uno de los puntos de mayor preocupación producto de la lluvia y los fuertes vientos que trajo el sistema frontal.

Además de casas con daños, puentes cortados y fuertes marejadas, el edificio del Congreso también vio los embates de la lluvia.

Las goteras afectaron a una sala de comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados y a parte de la Biblioteca del Congreso Nacional, en medio de las intensas precipitaciones que golpean a la región.

Producto de las filtraciones, cuatro computadores de última generación quedaron inutilizables tras el contacto con el agua.

Estas son algunas imágenes: