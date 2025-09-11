Fiestas Patrias: "Banda frontal" amenaza a la zona central

Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), informó este jueves sobre la posible llegada de precipitaciones débiles durante la celebración de Fiestas Patrias en Santiago.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el meteorólogo explicó que "hacia el 18 de septiembre, 19 sobre todo, se ve que está llegando una banda frontal bien debilitada a la Región Metropolitana".

"Así es que podrían caer algunas gotitas, tal cual ocurrió el año pasado, cuando también cayeron 0,5 milímetros en Santiago Centro", puntualizó.

No obstante, Moncada especificó que en esta ocasión "solamente el día 19 (de septiembre) podrían caer unas gotitas en Santiago".

El experto detalló que en comunas como Buin o Melipilla "podría acumularse un poquito más (de lluvia)", pero aclaró que serán "precipitaciones pasajeras y bien débiles".