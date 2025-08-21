Síguenos:
Tópicos: País | Tiempo

Fuertes ráfagas de viento en distintas comunas de Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El fenómeno se da en el marco de la llegada de un sistema frontal frío que promete traer bajas temperaturas, aguanieve y nieve en diversas zonas de la capital.

Fuertes ráfagas de viento en distintas comunas de Santiago
 Viviana Coloma (Cooperativa)
Fuertes ráfagas de viento se registran la tarde de este jueves en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Usuarios en redes sociales reportaron fuertes vientos en comunas como ProvidenciaQuinta Normal y Maipú.

En Providencia, por ejemplo, la magnitud del viento provocó daños en un gomero.

El fenómeno se da en el marco de la llegada de un sistema frontal frío que promete traer bajas temperaturas, aguanieve y nieve en diversas zonas de la capital.

Las + leídas
