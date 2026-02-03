Meteorología confirmó lluvias y fuertes vientos en zonas de incendios en Ñuble y Biobío

El inicio de febrero trae consigo un cambio en las condiciones meteorológicas para la zona sur de Chile, particularmente en las regiones que han sido afectadas por los incendios forestales.

En conversación con Cooperativa, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga confirmó que se mantiene vigente un aviso meteorológico para las regiones de Ñuble y Biobío.

Según explicó el experto, el fenómeno se sentirá con mayor fuerza durante las próximas 48 horas: "Se mantiene ahí un aviso, principalmente entre Ñuble y el Biobío".

Además de la caída de agua, la autoridad meteorológica advirtió sobre la presencia de ráfagas de viento que podrían complicar el escenario en el litoral.

Al respecto, Zúñiga señaló que se espera "también viento en la costa que podría estar alcanzando hasta los 40 kilómetros por hora, así que se mantiene el pronóstico y el aviso meteorológico para esas regiones producto de las precipitaciones".