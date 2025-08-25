Síguenos:
Tópicos: País | Tiempo

Santiago experimenta ola de frío matinal, pero tardes "muy primaverales"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El mes de agosto se está cerrando con "una abultada amplitud térmica", destacó Meteorología.

Santiago experimenta ola de frío matinal, pero tardes
 ATON

Para mediados de semana se espera un nuevo sistema frontal, que hará caer las temperaturas máximas en la capital.

La Región Metropolitana está experimentando una ola de frío matinal que coincide, curiosamente, con altas temperaturas -"muy primaverales y cuasi veraniegas"- durante las tardes.

Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, explicó a Cooperativa que la mínima esta mañana en la zona de Polpaico (comuna de Tiltil) alcanzó a -2,4 grados, y en el centro de Santiago fue de sólo 1 grado sobre cero.

Lo más relevante de la jornada es, sin embargo, "que hoy día nos convertimos en la segunda ola de frío que tenemos en el año".

"La primera fue en marzo, pero con 6,6 grados (de mínima). Y ahora sí, estos tres días consecutivos (de mínimas bajo el umbral), es la primera ola de frío climatológico que estamos viviendo", explicó el experto, aludiendo a la definición técnica del fenómeno.

En paralelo, la máxima de este lunes se proyecta en 23 grados, y la de mañana, martes, de 26 grados.

"Veintiséis grados son muy primaverales: cuasi (de) verano", resaltó Zúñiga, para un día con una mínima de 3°C: "Estamos hablando de prácticamente 23 grados de diferencia, una amplitud térmica abultada", apuntó.

El experto explicó que en Chile "los términos de invierno están siendo cada vez más cálidos", pero tampoco se puede desahuciar aún al frío, pues "ya el miércoles y jueves se nos desploman nuevamente las temperaturas máximas, producto de un sistema frontal que va a ingresar por el sur y empujar hacia el interior. Eso va a frenar las máximas".

