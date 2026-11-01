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Tópicos: País | Tiempo

Senapred canceló la alerta roja vigente por remoción en masa en 10 comunas de la RM

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La alarma regía desde el lunes en el marco del sistema frontal que causó estragos en la capital.

Senapred canceló la alerta roja vigente por remoción en masa en 10 comunas de la RM
 ATON (archivo)

La decisión responde a una actualización de Sernageomin, que ahora encuentra entre "moderado" y "bajo" el peligro de aluviones y derrumbes.

 
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la alerta roja por eventuales remociones en masa declarada hace casi una semana en 10 comunas de la Región Metropolitana.

Ahora, San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina están bajo alerta amarilla.

La decisión del Servicio responde a una actualización de Sernageomin, que en su minuta técnica definió que la posibilidad de aluviones y derrumbes es "moderada" en los sectores del valle longitudinal, precordillera y cordillera; y "baja" en la cordillera de la costa.

"Con la declaración de la alerta amarilla, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad y minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente", señaló Senapred.

La alerta roja se encontraba vigente desde el lunes en el marco del sistema frontal que causó estragos en la capital. 

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