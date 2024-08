Telecomunicaciones: Empresas anuncian beneficios para clientes tras sistema frontal

A raíz del sistema frontal que esta semana ha afectado a parte importante de la zona centro-sur del país, provocando inundaciones y daños en las redes de electricidad y telecomunicaciones, algunas empresas de telefonía dieron a conocer medidas para dar holgura a sus clientes afectados.

Entel informó que para clientes en las regiones de O'Higgins, Biobío y La Araucanía, y por 7 días hasta el 9 de agosto, se repuso el servicio para clientes con deuda; y se suspendieron los cortes por boletas impagadas.

Claro anunció que entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos suspendió las acciones de cobranza y hay una activación de servicios suspendidos por no pago de telefonía móvil y hogar. Además, "para nuestros clientes prepago activaremos una bolsa de 100 gigas por 5 días".

En concordancia, VTR -parte del mismo conglomerado- dijo que desde Valparaíso y Santiago, y hasta la Región de Los Lagos, también suspende las acciones de cobranza y activa los servicios suspendidos por no pago de telefonía móvil y hogar; y no suspenderá los mismos por no pago.

WOM, por su parte, detalló que en las regiones de Biobío y La Araucanía reactivó los servicios de los clientes que tenía suspensión por no pago; sumando también la detención de acciones de cobranza y próximos cortes de servicios.