Expo Inclusión confirma las fechas de su versión 2025

Los días 8 y 9 de octubre en forma presencial, en el Centro Cultural Estación Mapocho; y entre 6 y 10 del mismo mes, pero en formato remoto, se realizará la edición 2025 de la feria laboral Expo Inclusión 2025.

En su octava versión, Expo Inclusión busca "transformar el acceso al empleo, pasando del impulso inicial a la consolidación sostenible", detalla su organización, que reunirá a empresas, instituciones públicas, organizaciones sociales y personas comprometidas con el área, para "generar cambios sostenibles en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad y personas mayores".

La feria contará con cerca de 1.500 ofertas de empleo formal, ofrecidas por empresas e instituciones comprometidas con la inclusión de personas con discapacidad y personas mayores.

Con entrada liberada en el centro cultural, la edición online se realizará a través del sitio web expoinclusion.cl.