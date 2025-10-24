Ofertas laborales por Black Friday ofrecen sueldos de hasta $870 mil

El próximo 28 de noviembre comenzará una nueva edición del Black Friday, un evento que no solo impulsa el consumo sino que también abre oportunidades laborales.

En esta ocasión, se proyectan empleos especialmente en los sectores de comercio, logística y atención al cliente.

Desde Eurofirms Group, multinacional especializada en gestión del talento, señalaron que la preparación de las empresas es clave para enfrentar el incremento en la actividad comercial que genera esta jornada, por lo que abrieron más de mil vacantes temporales en el área de logística, con sueldos que pueden llegar a los $870.000 pesos.

Entre las vacantes disponibles, destacan 1.095 cupos en el área de logística dentro de la Región Metropolitana. De ellos, 700 corresponden a operadores de bodega y picking, con remuneraciones que pueden alcanzar los $750.000 pesos.

Las ofertas incluyen empleos a tiempo completo y parcial, con cargos como operadores de grúa, operarios de carga y descarga, operarios de producción, order picker y operarios de bodega.

¿Cuáles son los puestos de trabajo para el Black Friday 2025?

Operadores de grúa

Operarios de carga y descarga

Operarios de producción

Order picker

Operarios de bodega

Para postular, los interesados deben ingresar al sitio web www.eurofirms.cl, seleccionar la opción "Candidatos" y luego "Ofertas de Empleo", crear su perfil y elegir el cargo al que desean aplicar.