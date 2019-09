Osvaldo Andrade dijo este martes en El Primer Café que el proyecto que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales es inconstitucional y, por esa misma razón, el Gobierno debe patrocinarlo, para permitir que tenga éxito. "Hay argumentos para establecer que altera las bases de cálculo de las remuneraciones" de los trabajadores del sector público, señaló Andrade, y recordó que en su momento, cuando él era parlamentario, por esta razón, "la mesa declaró que el proyecto era inconstitucional". Sin embargo, "eso se votó en la Cámara en contra de la opinión de la mesa", y la hoy intendenta Karla Rubilar se pronunció declarando que el proyecto sí era constitucional. El ex ministro y ex timonel PS agregó que, no obstante ello, considera que "este proyecto hay que debatirlo", porque la idea de las 40 horas ya se instaló en la ciudadanía. "Mi tesis es que el Gobierno tiene que patrocinarlo para evitar el riesgo de inconstitucionalidad, e incluir allí sus propuestas sobre adaptabilidad laboral", remató.

