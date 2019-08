JVR: "No veo por qué el Gobierno tiene que ponerse de rodillas ante los comunistas"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, afirmó que el Gobierno no debe "ponerse de rodillas delante de los comunistas" en el debate sobre la reducción de la jornada laboral.

Entrevistada en el programa "Estado Nacional", de TVN, la senadora se manifestó contraria a la posibilidad de hacer "converger" el proyecto de flexibilidad laboral del Ejecutivo con el de la reducción de 45 a 40 horas de Camila Vallejo; idea que planteó esta semana el propio Presidente Sebastián Piñera.

"Creo que fusionar (...) es una súper mala señal", dijo Van Rysselberghe, que advirtió "falencias comunicacionales" en los planteamientos de La Moneda.

"Acá hubo ciertas falencias comunicacionales, porque el proyecto (de flexibilidad) venía desde un comienzo con reducción horaria", dijo.

"No veo por qué el Gobierno tiene que ponerse de rodillas delante de los comunistas, cuando tiene un proyecto que tiene exactamente lo que quiere la gente", razonó.

"Irresponsabilidad" en RN

La líder gremialista insistió en que la iniciativa de Vallejo es "inconstitucional" y, en esa línea, calificó de "irresponsables" a los diputados de RN que -como Gonzalo Fuenzalida y Francesca Muñoz- se cuadraron tras ella.

"Yo creo que fue una actitud irresponsable ,porque el proyecto del PC es absolutamente inconstitucional. No puede haber dos dueños de la billetera fiscal (...) Uno podrá tener una lucha comunicacional con el Gobierno, pero es el peor de los caminos que el Parlamento empiece a legislar cosas que no le corresponden", advirtió.

El timonel de RN, Mario Desbordes, señaló que con estas declaraciones la senadora "comete un error", y pidió que se guarde sus reparos con un partido del que no es parte.

"Yo no les hago críticas a sus parlamentarios cuando no apoyan proyectos de ley del Ejecutivo, entonces yo creo que hay que tener cuidado con hacer esas críticas y mirar bien lo que pasa en su partido primero", sostuvo.

En ese mismo sentido, urgió al oficialismo a enfocarse en apoyar al Gobierno para retomar "el control de la agenda en este tema y apoyar al ministro del Trabajo, y no estarlo criticando".

"Es un momento complejo, porque es evidente que comunicacionalmente esta semana tuvo mucha más aceptación lo que plantearon las diputadas, y yo creo que lo que hay que hacer es apoyar al ministro", reconoció Desbordes.

Empresariado mantiene su preocupación

El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, dijo a La Tercera que parte de estas iniciativas se acercan al populismo, aunque se cuadra con el proyecto del Ejecutivo.

En ese mismo sentido, el secretario de la Confederación de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), José Carreño, manifestó su preocupación por la discusión actual.

"Se ha caído a un populismo en este proyecto, se está jugando con el sentimiento de los trabajadores, no se está haciendo en forma responsable", aseguró.

Por lo tanto, el dirigente sugirió que las autoridades solucionen las problemáticas que los afectan ahora, "y de ahí tratamos de avanzar en otras cosas".

"Hoy en día existe mucha precariedad laboral. Hay 950 mil empresas formales, y hay un millón de empresas informales, y ahí no encontramos contratos de trabajo, no se respetan 45 horas, no se pagan horas extra", ejemplificó.