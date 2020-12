La psicóloga laboral Lissette Domínguez destacó la importancia de tomarse vacaciones este verano e hizo un llamado a desconectarse de trabajo, sobre todo para aquellos que han realizado teletrabajo por la pandemia, a quienes puede resultarles complejo debido a que su hogar se ha transformado en su oficina. Durante el tiempo de descanso, además, se debe "entender que van a ser unas vacaciones distintas" al ser aún en contexto de pandemia. "Para no caer en la frustración, y evitar esa frustración, poner los pies bien en la tierra y entender que esta vez quizás no voy a poder viajar, no voy a poder ir al restorán que quería, no voy a poder hacer todas las actividades que hice los años anteriores, pero sí voy a poder descansar y desconectarme un poco", expuso en Cooperativa.

LEER ARTICULO COMPLETO