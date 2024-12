Proyecto busca que autopistas entreguen imágenes de portonazos "en tiempo real"

El diputado Rubén Oyarzo (Independiente) presentó un proyecto de ley que busca que las autopistas concesionadas entreguen de manera inmediata, tras solicitud de Carabineros, las imágenes de asaltos en sus dependencias.

La iniciativa fue respaldada por los diputados Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), Cosme Mellado (Partido Radical) y el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, Felipe Camaño (Independiente).

En concreto, Oyarzo precisó que "una de las grandes preocupaciones de la gente son los portonazos, sobre todo los que se enfrentan en las carreteras y autopistas concesionadas. Es por eso que con este grupo de parlamentarios vamos a presentar un proyecto apure la entrega y que sea en tiempo real de las cámaras, y que esto sea solicitado por Carabineros de forma inmediata".

"Lamentablemente, la entrega de las imágenes de las cámaras se demora más de cinco días, y eso genera una dificultad en el proceso y en la investigación. Queremos que sea en tiempo real", sostuvo, y enfatizó que la situación no solo afecta a la capital, sino también todo Chile.

Su par Jaime Mulet apuntó que "en el norte también tenemos este problema y el proyecto es muy importante, porque nos permite también en las carreteras, donde estamos solicitando que instalen cámaras para, obviamente, entre otras cosas abordar los delitos que ocurren especialmente con los camiones".

"En las vías concesionadas tenemos lugares muy distantes donde paran a descansar o dormir muchas veces los camiones, hacen paradas y son asaltados. Y eso es cada vez más común. Incluso camiones con cobre, con concentrado o mercancías que se mueven por el norte del país", aseveró.

Asimismo, Felipe Camaño declaró que "creemos que tenemos que hacernos responsables y también garantizar toda la agilidad posible para que en este caso las policías puedan tener el material audiovisual, para tener constancia, antecedentes y respaldo de lo que significa el robo muchas veces de vehículos".

"Es tremendamente necesario dejar la burocracia de lado y tener muchas más acción y rapidez al momento de tener antecedentes que sirvan de prueba para poder de una vez por todas tratar de achicar la cancha a los delincuentes y poder entregar mayores garantías a los usuarios de las autopistas y carreteras", complementó.

Igualmente, el diputado Cosme Mellado indicó que "no es casual que en muchos empalmes no tengamos ni una sola cámaras. Queremos invitar a la concesionaria a que nos demuestren, a través de la Comisión de Obras Públicas, qué tienen hoy de respaldo para entregar a la denuncia que tenga cualquier automovilista y que no tiene cómo defenderse".