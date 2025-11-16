Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Aviación

Latam anunció nuevas cancelaciones de vuelos por huelga de pilotos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Se aplicarán "entre el martes 18 y el jueves 20 de noviembre", dijo, sin detallar la cantidad de pasajeros afectados.

Latam anunció nuevas cancelaciones de vuelos por huelga de pilotos
 ATON

Los pilotos exigen que la aerolínea mejore sus condiciones laborales, dada su "privilegiada ubicación en la aviación mundial".

LATAM Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, anunció este domingo nuevas cancelaciones de vuelos, que tendrán lugar entre el martes 18 y el jueves 20 noviembre, con motivo de la huelga de pilotos iniciada el día 12 en demanda de mejores condiciones laborales.

En su página web, la compañía aseguró que "los pasajeros afectados fueron contactados directamente por correo electrónico", sin detallar ni el número de usuarios afectados ni la cantidad de vuelos cancelados.

"Como medida preventiva, recomendamos revisar el estado de tu vuelo en nuestra sección Mis viajes", recomendó.

Desde el Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) han dicho que aún no hay fecha definida para el término de la huelga, pues "todavía no se han cumplido las condiciones" para un acuerdo.

Alegan que los informes financieros que divulgó la compañía evidencian un crecimiento de sus ganancias y la mantención de su "privilegiada ubicación en la aviación mundial".

Por este motivo, exigen que los pilotos vuelvan a tener las condiciones de las que gozaban antes de la rebaja extraordinaria que se aplicó en medio de la pandemia.

LATAM, nacida en 2012 de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam, salió a fines de 2022 del proceso del capítulo 11 de la ley estadounidense de protección de quiebras, al que se acogió en mayo de 2020 en medio del impacto que sufrió el negocio aéreo por culpa del Covid-19.

