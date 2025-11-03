Un sindicato de pilotos de Latam votó la huelga: 97% a favor

El 97% de los miembros del Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) votó a favor de la huega, en el marco de una complicada negociación colectiva, en que la organización gremial pide -dadas las ganancias de la empresa- recuperar derechos previos al año 2020, cuando se desató la crisis del Covid-19.

A través de un comunicado, el grupo -que reúne a cerca de la mitad de los capitanes de la firma- recordó que "para hacer frente al impacto económico de la pandemia y dar viabilidad a una compañía que estaba al borde del precipicio, los pilotos estuvieron disponibles para reducir sus ingresos a la mitad. Cinco años después, son el único estamento de Latam que no ha recuperado las condiciones previas a 2020. Los ejecutivos sí lo hicieron".

"La negociación se da en un escenario de fulgor financiero y operacional para la aerolínea multinacional, una de las 12 más grandes del mundo. En 2024, ganó US$ 977 millones para sus accionistas y en la primera mitad de 2025, US$ 600 millones, totalizando US$ 1.500 millones en solo 18 meses", argumentó SPL, uno de los dos sindicatos en que se agrupan los aviadores.

Por ello, "restituir los derechos laborales de sus cerca de 500 pilotos tendría un costo menor al 1% de esos ingentes recursos y tendría un efecto sobre el costo ASK ex-fuel -métrica que calcula el costo por cada asiento-kilómetro disponible- prácticamente nulo".

Latam ya solicitó la mediación de la Dirección del Trabajo (DT), que de no ser exitosa, podría derivar en la primera huelga en 17 años en compañía, propiedad varios accionistas, como la firma de inversiones estadounidense Sixth Street Partners, las aerolíneas Delta y Qatar Airways, la familia Cueto y fondos de pensiones, entre otros.

"Esta vez, con los US$.1500 millones en ganancias de Latam, con las brillantes proyecciones de la industria y con la muy modesta petición de los pilotos, esperábamos que en la instancia de mediación primara la cordura por parte de la empresa. Nos resulta doloroso constatar que la administración haya utilizado este año más de US$800 millones para repartir utilidades y recomprar acciones propias, pero no esté dispuesta a reconocer el esfuerzo de sus propios trabajadores", lamentó el presidente de SPL, Mario Troncoso.

