Briones dispuesto a negociar apoyo a taxistas

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, expresó disposición a instalar una mesa de trabajo con el gremio de los taxis colectivos a objeto de discutir medidas de apoyo económico.

El secretario de Estado apuntó que, "dentro del mundo de los taxis, el 30 por ciento es formal, el resto ni siquiera está en renta presunta (...) Lo estaba hablando con la ministra de Transporte (Gloria Hutt): buscar una solución", dijo.

Briones afirmó que "esa solución tiene que tener dos elementos: el primero es un compromiso del gremio de, en adelante, reflejar las rentas que de verdad tienen y pagar los impuestos que correspondan por esa renta".

Bajo tal condición, "si hay acuerdo en esa línea, yo me comprometo el día lunes mismo a que nos sentemos con la ministra y trabajar en una solución al tema", indicó.

"No nos llega nada"

El presidente de la Federación Nacional de Taxis Colectivos, Héctor Sandoval, valoró la disposición del Ejecutivo e insistió en el sentido de urgencia, porque hasta ahora las herramientas que hay no los ayudan en nada.

"El IFE 1 nos dio una mala señal y el retiro del 10 por ciento de las AFP a nosotros tampoco nos llega, no nos llega nada. Tenemos un compromiso de reunirnos con el ministro el próximo lunes; lo valoro, pero no sé si nos vamos a poner a conversar el lunes para encontrar una solución en 30 o 60 días más... Nuestra gente hoy no tiene que comer", enfatizó el líder gremial.

Buscan prórroga para pagos de créditos bancarios

Al inicio de la sesión de la Comisión de Hacienda, su presidente, Daniel Núñez (PC), informó que la próxima semana va a poner en tabla un proyecto para fijar por ley un mayor período de prórroga para el pago de los créditos bancarios de consumo.

El parlamentario dijo tener antecedentes de que al menos el BancoEstado está empezando de nuevo a cobrarlos.

"Recordemos que en forma voluntaria, muchos bancos aplicaron una política de postergar el cobro de los créditos que estaban contraídos antes de la pandemia, y lo que ocurre es que, como pasaron los tres meses, por lo menos BancoEstado está haciendo efectivo el cobro", advirtió Núñez.

"Tengo una información que le mandan a una persona; el Banco que dice: 'Le informamos que en el mes de julio se aplicó la última postergación de tus cuotas de crédito consumo. Por lo tanto, tu próximo vencimiento es el 5 agosto' y le pide pagar. Si así lo hace BancoEstado, todo indica que lo pueden hacer también los bancos privados", advirtió el parlamentario.

Por esta razón, anticipó: "Voy a poner el martes en votación una moción parlamentaria que suspenda el cobro de créditos".

Adicionalmente, se va a convocar a la Comisión de Hacienda al presidente del BancoEstado, Sebastián Sichel, para explicar esta política.