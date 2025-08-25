Ciclovía del Eje Alameda: Primer tramo estará listo en diciembre

Autoridades de la Región Metropolitana visitaron este lunes los trabajos de la nueva ciclovía que estará ubicada en el Eje Alameda e informaron que el primer tramo será entregado en diciembre, puesto que presenta un avance del 90 por ciento.

El proyecto contempla una extensión total de 8 kilómetros de pista exclusiva para bicicletas, que conectará el centro de Santiago, desde la plaza de Baquedano hasta el inicio de Avenida Pajaritos, en la comuna de Estación Central.

La infraestructura se integrará con otras 10 ciclovías ya existentes y será parte del Plan Maestro de Transporte Santiago (PMTS) 2025, con la finalidad de fomentar el uso, de manera segura y continua, de dicho medio de transporte sustentable.

La nueva Ciclovía del Eje Alameda no es solo una obra de infraestructura, es un compromiso con una ciudad más sustentable y conectada. Recorrimos el avance de sus obras y esperamos que este segundo semestre pueda ser inaugurada y disfrutada por los habitantes de la #RM. 🚴🏻💪🏻 pic.twitter.com/erV7H9UBcq — Gobierno de Santiago (@Gob_Santiago) August 25, 2025

"Estamos hablando de 8 kilómetros de ciclovía de alto estándar que, de alguna manera, traducen en realidad la promesa de una ciudad más humana y amable no solamente con los automovilistas o el transporte público, sino que también con los peatones y con los ciclistas", afirmó el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.

"Ya llevamos 90% en un tramo y 70% en el otro. Se nos viene el tercer tramo hacia Estación Central, así que esperamos que de aquí al próximo año esté plenamente operativa", agregó la autoridad.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, entregó detalles sobre el proyecto: "Tiene un financiamiento cercano a los 130 mil millones de pesos en la totalidad de las iniciativas que se están desarrollando".

"Este es uno de los de los ejes del proyecto en conjunto con la nueva Plaza Italia y también con el mejoramiento del bandejón completo, que espera iniciar obras en el mes de diciembre, y también con el extremo poniente de la Alameda, en el nudo de Santiago Bueras y Pajaritos", destacó.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó que desde el municipio trabajan en la incorporación de estacionamientos para bicicletas en distintos puntos de la comuna.