EFE solicitó perseguir por asociación ilícita a grafiteros que vandalizaron trenes Limache–Puerto

La empresa EFE Trenes de Chile anunció anunció la presentación de acciones legales tras un ataque vandálico ocurrido la noche del jueves 8 de enero en el sector de Paso Hondo, en la comuna de Quilpué, que afectó a trenes del servicio Limache–Puerto.

El hecho se registró cerca de las 23:08 horas, cuando el servicio 654, que circulaba en configuración doble, fue interceptado por un grupo de más de 30 personas que realizaron rayados y provocaron daños de consideración en los trenes XT06 y XT15.



El ataque vandálico obligó a detener la operación durante aproximadamente 20 minutos, afectando el desplazamiento de pasajeros que se dirigían hacia el interior de la región y generando riesgos para la seguridad y continuidad del servicio ferroviario.

EFE Valparaíso calificó lo ocurrido como una acción "irresponsable y temeraria", y subrayó que este tipo de hechos impacta directamente a sus usuarios.

La empresa informó que está preparando una querella para perseguir y sancionar a los responsables, y solicitó formalmente a la Fiscalía Regional que los hechos sean investigados bajo la figura de asociación ilícita, al tratarse de una acción coordinada y planificada.

El gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, sostuvo que la magnitud del ataque "demuestra que existe una organización detrás", y enfatizó que estos actos no solo generan daño económico, sino que alteran.

Según la compañía, los daños ascienden a un total de 47 millones 715 mil pesos y obligaron a retirar ambas máquinas de circulación para labores de limpieza y reparación.

Como consecuencia, se redujo temporalmente temporalmente la capacidad operativa del servicio Limache–Puerto, afectando la frecuencia y disponibilidad de trenes en el tramo.

Desde Carabineros confirmaron que la denuncia fue recibida y remitida al Ministerio Público, que deberá instruir las diligencias investigativas correspondientes.