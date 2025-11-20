Especial para fanáticos: lanzan dos nuevas Bip! temáticas

La tarjeta Bip!, que permite pagar viajes en Metro y los buses Red en la ciudad de Santiago, se ha transformado en un plástico que además sirve para conmemorar eventos y también promocionar servicios.

Así, la historia de este producto ya incluye ediciones especiales por hitos del país o la ciudad, como la Copa América 2015, los Juegos Panamericanos 2023 o festival Lollapalooza; y también referencia a la cultura pop, como el videojuego "Genshin Impact".

De hecho, cada versión temática la tarjeta Bip! -administrada por Metro- se transforma en un objeto de deseo para miles de fanáticos del transporte, que las coleccionan e incluso intercambian.

Por eso esta semana es especial para los seguidores de estos souvenirs del transporte capitalino, porque se lanzaron dos nuevas Bip!: una de la cadena McDonald's y otra de la zona del Biobío.

La primera es con motivo de los 35 años en Chile de la franquicia estadounidense, y contempla una edición de 7.000 unidades, las que además incluye un descuento único para comprar comida rápida.

La segunda celebra a la Región del Biobío y "su energía, talento y diversidad productiva", con una tarjeta temática de la zona; a la que además se sumó un tren decorado con motivos penquistas.