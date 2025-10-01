Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro celebrará sus 50 años con cumbia, axé y kpop

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sonora Palacios, Leo Rey, Axé Bahía, además del "tren Darth Vader", son parte de la cartelera de atracciones.

Metro celebrará sus 50 años con cumbia, axé y kpop
Metro de Santiago conmemorará sus 50 años con una fiesta ciudadana y familiar este domingo 5 de octubre, en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda y en un evento de carácter gratuito y abierto a todo público.

Entre 11:00 y 19:00 horas, la actividad contempla la exhibición de vagones reales, como el ya popular "tren Darth Vader", que funcionará en la próxima Línea 7.

La fiesta contempla actuaciones de Sonora Palacios, Leo Rey, Axé Bahía, el show infantil de Perro Chocolo, el grupo de kpop Q_Are, el Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros y una muestra acrobática de los Halcones de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

Adicionalmente, los asistentes encontrarán foodtrucks, exposiciones de coleccionistas de objetos de Metro, un módulo de realidad virtual del grupo Transport community, puestos de Mercado a un Metro, así como el Bazar Metro.

