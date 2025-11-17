Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago20.9°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro normalizó su servicio de Línea 1 en todas las estaciones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Metro normalizó el servicio de Línea 1, luego que al menos cuatro estaciones se encontraran sin servicio esta mañana, debido a una "persona en la vía".

Según informó la empresa los tres estaban circulando entre ntre las estaciones San Pablo y Los Héroes, y entre Baquedano y Los Dominicos, debido a que una persona se precipitara a las vías y falleciera. 

Fuera de operación estuvo La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica, y los paraderos de la superficie acusaron los efectos de esta complicación.

Síguenos en Google News
Las + leídas