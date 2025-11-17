Metro normalizó su servicio de Línea 1 en todas las estaciones

Metro normalizó el servicio de Línea 1, luego que al menos cuatro estaciones se encontraran sin servicio esta mañana, debido a una "persona en la vía".

Según informó la empresa los tres estaban circulando entre ntre las estaciones San Pablo y Los Héroes, y entre Baquedano y Los Dominicos, debido a que una persona se precipitara a las vías y falleciera.

Fuera de operación estuvo La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica, y los paraderos de la superficie acusaron los efectos de esta complicación.

08:30 hrs. 🟢Se normaliza el servicio de trenes en #L1. https://t.co/gngVUcdJWs — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 17, 2025