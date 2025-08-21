Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro reanudó servicio en la Línea 1

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El tramo entre Salvador y Los Leones estuvo suspendido por cerca de dos horas.

Metro de Santiago reanudó el servicio en la Línea 1 luego de que esta tarde se produjera una interrupción parcial por la presencia de una persona en la vía.

Por cerca de dos horas, el tramo entre Salvador y Los Leones permaneció suspendido, y con estaciones cerradas.

