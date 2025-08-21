Tópicos: País | Transportes | Metro
Metro reanudó servicio en la Línea 1
Autor: Cooperativa.cl
El tramo entre Salvador y Los Leones estuvo suspendido por cerca de dos horas.
Metro de Santiago reanudó el servicio en la Línea 1 luego de que esta tarde se produjera una interrupción parcial por la presencia de una persona en la vía.
Por cerca de dos horas, el tramo entre Salvador y Los Leones permaneció suspendido, y con estaciones cerradas.
15:33 hrs. 🟢Se normaliza el servicio de trenes de #L1. Toda la red esta disponible 🚇 https://t.co/NShB6w24JG— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) August 21, 2025