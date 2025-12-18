Metro reanudó servicio en Línea 2 tras suspensión por problema técnico

Este jueves el Metro de Santiago informó el restablecimiento del servicio de la Línea 2, luego de que al menos seis estaciones permanecieran cerradas por más de una hora y media debido a una falla denominada "arco eléctrico".

Poco antes de las 07:15 horas, la empresa informó que un tren estaba detenido "más de lo habitual" en Lo Ovalle, para pocos minutos después confirmar que el servicio sólo está disponible entre Franklin y Vespucio Norte.

Sin embargo, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, comunicó que el servicio de la Línea 2 estaba "operativo desde Vespucio Norte hasta La Cisterna".

El sistema RED, por su parte, informó de un refuerzo de la locomoción colectiva en la superficie con buses que realizan los recorridos respectivos.

Más tarde, a las 8:52 horas, Metro comunicó: "Se normaliza el servicio de trenes en Línea 2. Toda la red está disponible".

"Arco eléctrico" fue la causa del problema

Bravo señaló que el problema se originó por un "arco eléctrico", que ocurre "cuando se produce una especie de cortocircuito debajo del bastidor; es decir, debajo del piso del tren".

"Sus causas no las conocemos en este momento, hay que estudiarlas una vez que el vagón llegue al taller. Lo importante es que el tren quedó inmovilizado y aplicamos el procedimiento que corresponde en estos momentos, que es un rescate (de los pasajeros) en otro tren y en eso estamos actualmente", afirmó el gerente general de Metro.