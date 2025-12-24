Metro restableció servicio en Línea 2 tras suspensión por incendio en Patronato

Un incendio se registró durante la tarde de este miércoles en la comuna capitalina de Recoleta, específicamente en la intersección de Avenida Recoleta con Santa Filomena, en pleno corazón del barrio comercial Patronato.

El fuego, que según Bomberos se originó en un transformador eléctrico y afectó a un ascensor de acceso a la estación Patronato del Metro de Santiago, motivó un amplio despliegue del Cuerpo de Santiago para controlar la emergencia en un sector de alta afluencia de público, a pocas horas de la Navidad.

Metro de Santiago informó a las 16:41 horas el cierre de la estación Patronato (Línea 2) por la emergencia. Durante más de 40 minutos, permaneció sin detención de trenes.

Tras el control del incendio, Metro actualizó el estado de la red a las 17:24 horas, confirmando el restablecimiento del servicio en la estación Patronato. Sin embargo, la empresa precisó que la apertura es parcial: solo se encuentra habilitado el acceso poniente, mientras que el acceso oriente permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.