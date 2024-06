Pasajero que evadió el pasaje del Metro intentó funar a guardia por hacer su trabajo

Un pasajero que quiso evadir el pasaje del Metro viralizó un video en el que intentó funar al guardia quien, por su función, lo instó a descender del vagón.

El infractor lo grabó al guardia donde se ve cómo el hombre se resiste a salir del tren y a viva voz apela a su inociencia "sólo" por no haber pagado el pasaje porque, según relató en las imágenes viralizadas en TikTok, no tenía dinero.

"Yo no hice nada, simplemente que le pedí permiso. No pagué el pasaje, no tengo para pagar un pasaje y mira como me está rompiendo la ropa", relata el hombre con acento extranjero.

En medio de la discusión otra persona le pasó 1.000 pesos al hombre para que pagara el pasaje y así el tren pudiera seguir la marcha, sin embargo, el guardia se negó a recibirlo y le pidió descender del vagón.

En una declaración pública, Metro remarcó que "como parte del plan integral de seguridad que se ha presentado y actualizado, si un pasajero sube a bordo del tren sin pagar el pasaje, los vigilantes privados y los guardias tienen dentro de sus funciones el rol de solicitarle que pague su pasaje o, de lo contrario, pedirle que salga de la estación".

"Y eso es exactamente lo que muestra el video, en que se ve a un vigilante privado de Metro apoyando los protocolos antievasión. Tanto los vigilantes como los guardias, apoyan las labores de control antievasión que hacen los guardias tácticos, que están ubicados justo tras la línea de torniquetes, donde las personas pagan su pasaje validando con la tarjeta bip!", añadió.

