Ministra Hutt e infracciones de buses interurbanos: No podemos generalizar

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, llamó en Cooperativa a "no generalizar" la suspicacia respecto a eventuales infracciones y fallas de seguridad de los buses interurbanos, esto tras el fatal accidente de una máquina de la empresa Línea Azul.

En conversación con Lo que Queda del Día, Hutt sostuvo que los buses interurbanos "pueden tener muchas infracciones que no son causal de retiro, no tienen implícito un riesgo de circulación y por eso cada caso hay que mirarlo en su mérito. Yo prefiero no generalizar, porque nos consta que hay empresas que tienen una precaución permanente y un cuidado permanente por la seguridad".

"No podemos generalizar en que toda la industria está incurriendo en este tipo de prácticas (...) si dijimos que son 10 buses, la cantidad de buses que circulan son más de cinco mil que están inscritos para hacer los servicios de transporte interurbano de pasajeros, es una cantidad pequeña y nosotros esperamos que no sea generalizado", precisó.

En relación con el accidente del bus de Línea Azul, Hutt indicó que "en este caso hay dos tipos de problema, uno de los cuales todavía no tenemos información, que es la causa del accidente, que es el que a nosotros nos preocupa por esta misma razón, porque nosotros tenemos que apuntar a la seguridad y nos importa saber porqué este bus tuvo el accidente que tuvo".

"Nosotros hacemos en promedio una fiscalización por mes a cada bus interurbano que circula en Chile, es un control permanente, no es solo los fines de semana largo y la mayor parte de los controles se hace en terminales antes de partir el viaje", destacó.

"Revisamos los documentos del bus y no tenemos como validar que corresponden al bus y eso es un tema del que vamos a tener que preocuparnos para comprobar, pero eso es un delito", dijo la ministra.

Finalmente, Hutt recalcó que "las sanciones existen, en el caso de circular con documentos falsos, entran en una causal de cese de servicios, así es que lo que se hace es que se abre un proceso. Nosotros todavía no hemos recibido el informe de la Fiscalía y sin eso nosotros no podemos actuar".