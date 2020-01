Conoce los cortes de tránsito por la realización de la Fórmula E

Esta jornada se realizará la tercera versión del Santiago E-Prix de la Fórmula E 2020 en el Parque O'Higgins, por lo que habrán cortes y desvíos de tránsito en los alrededores.

Hasta las 19:00 horas el tránsito por Blanco Encalada al oriente estará desviado por Club Hípico al sur, Avenida Pedro Montt al oriente y Viel al sur.

En tanto, las calles Tupper, Beaucheff, Rondizzoni y Viel tendrán el tránsito suspendido.

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, apuntó que "todos los cortes de tránsito van a ser en el en torno del Parque O'Higgins" y que el sistema de transporte público se verá afectado.

Los servicios del transporte público H07, I01, 121, 506 y 506v, 507, 509, 510 y 511 tendrán desvíos en ambos sentidos, mientras que el Metro de Santiago operará con normalidad para quienes se trasladen a pie.

Desde la Municipalidad de Santiago informaron que los recintos dentro del Parque O'Higgins estarán completamente cerrados.

IT'S RACE DAY!!!!! Here's all the timings you need for the 2020 Antofagasta Minerals #SantiagoEPrix ⚡️ pic.twitter.com/mPhZI1ohx7