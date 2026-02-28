¿Hay peaje a luca?: 500 mil vehículos retornarán a la RM este fin de semana tras vacaciones

Este fin de semana se proyecta un masivo retorno de automovilistas a la Región Metropolitana debido al término de las vacaciones estivales, lo que levanta dudas sobre el tráfico y posibles atochamientos en las carreteras.

En Cooperativa, el comandante de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, Carlos Cortés, señaló que "el retorno masivo se puede generar por las principales rutas de acceso a la Región Metropolitana. Tenemos servicios desplegados tanto por la Ruta 78, la CH-57, la Ruta 5 Norte, 5 Sur, Acceso Sur y también por la Ruta 68".

En este contexto, Carabineros proyecta que, "alrededor de las 18:00 horas, se podría ver el peak de desplazamiento" hacia la capital entre este sábado y domingo.

Sin embargo, el comandante Cortés enfatizó a El Diario de Cooperativa que, como "para muchas personas las vacaciones ya terminaron y han tenido que regresar a sus faenas en los últimos días de febrero", se "puede decir" que ese retorno automovilístico "ya se generó".

"Tenemos proyectado 500 mil vehículos que regresarían en la tarde de hoy sábado y también en la tarde de mañana domingo. Estas cifras pueden cambiar, sin perjuicio de que es considerado un fin de semana normal, un poco aumentado, pero no como el regreso masivo que estábamos acostumbrados, toda vez que notamos que la gente se planificó", sostuvo.

Por ello, el uniformado indicó que no se tomarán medidas como el famoso "peaje a luca": "No depende de nosotros el poder tomarla, pero a lo que a Carabineros se refiere, nosotros vamos a estar con nuestros elementos tecnológicos y equipos tecnológicos para poder realizar los controles vehiculares de la forma correcta", agregó.