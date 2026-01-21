Sernac y Sernatur fiscalizan sector turistico en temporada de verano

Sernac y Sernatur estpan realizando una fiscalización nacional conjunta con el objetivo de asegurar que las empresas cumplan la normativa vigente y resguarden los derechos de los consumidores en los mercados de mayor demanda durante la temporada estival.

El despliegue se concentra en empresas de alojamiento, gastronomía y operadores turísticos, rubros que concentran el mayor gasto de los consumidores y también el mayor número de reclamos.

El director regional Metropolitano de Sernatur, Claudio Yañez, remarcó la importancia de utilizar las herramientas del servicio y reforzó el llamado a turistas nacionales e internacionales a preferir servicios debidamente inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos. "Es una herramienta clave para prevenir la informalidad y fortalecer la confianza en la oferta turística regional", indicó.

Además de la normativa general, los restaurantes deben cumplir con las exigencias sanitarias y disponer de un medio distinto al código QR para informar los precios. En tanto, los alojamientos están obligados a cumplir con condiciones mínimas que garanticen un consumo seguro.

Desde el Sernac, en tanto, se aclaró que "las cláusulas en los contratos donde la empresa dice que no responderá por incumplimientos no valen", incluso cuando se trate de intermediarios, como las agencias de turismo.

Todos los rubros fiscalizados deben ajustarse a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC), que establece el derecho a la seguridad en el consumo, lo que implica que las empresas no pueden ofrecer productos o servicios que pongan en riesgo la salud de las personas.