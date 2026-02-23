Minvu presentó guía para la identificación y manejo de ruidos molestos en condominios

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, presentó este lunes la nueva "Guía para la identificación y el manejo de ruidos molestos en condominios", que busca crear conciencia sobre esta problemática y generar instancias para una mejor convivencia entre vecinos

El documento, disponible en www.minvu.cl, ofrece una serie de recomendaciones prácticas que incluyen la identificación de los tipos de ruidos molestos, sugerencias de horarios para la realización de actividades sonoras y un desglose de la normativa vigente, leyes y ordenanzas que regulan la vida en comunidad.

Folleto Guia Ruidos Molestos by Radio Cooperativa

"Los ruidos molestos afectan mucho la calidad de vida de todos y, particularmente, las personas que están viviendo una circunstancia de enfermedad o distintas realidades", enfatizó el ministro del Minvu, Carlos Montes.

"Nuestro objetivo es contribuir a que mejore la calidad de vida, no solo que haya vivienda, sino que también haya mejores conjuntos, mejores barrios y ciudades. Por eso es que hemos puesto un fuerte énfasis en el tema de los condominios", subrayó el secretario de Estado.

¿Qué hacer frente a ruidos molestos en mi vecindario?

La secretaria ejecutiva de Condominios, Doris González, aclaró los pasos a seguir cuando el diálogo no es suficiente: