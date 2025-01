Montes por reconstrucción tras megaincendios: "Objetivamente ha sido lento"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, reconoció que el proceso de reconstrucción tras los megaincendios de febrero pasado "objetivamente ha sido lento", pero aclaró que el plazo planteado -por el Gobierno- para concluirlo era de dos años o más.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exsenador sostuvo que "está claro que esto ha ido a un ritmo inferior al necesario y a lo que las familias esperan y tienen como necesidad. Se han buscado caminos para apurarlo y creemos que se va avanzando, en el último tiempo un poco más rápido".

"Este es un drama muy profundo, hay 136 personas que fallecieron y familias que todavía no logran tener un lugar donde vivir, esa es la realidad durísima", indicó.

Respecto a la reconstrucción, Montes explicó: "¿Cuánto y cómo se reconstruye? Primero hay un periodo inicial de viviendas de emergencia, que se entregaron 2.500 de un estándar superior al que se hacía normalmente, y hay una serie de bonos y beneficios para la sobrevivencia, para apoyar a las familias".

"Y después viene el proceso de reconstrucción. El proceso de reconstrucción ha demorado. Después de un año, la verdad es que efectivamente las viviendas entregadas (no han sido las suficientes)", reflexionó el ministro.

"Objetivamente lento"

Consultado sobre los plazos de entrega, el titular del Minvu puntualizó que "siempre se dijo que en un año y medio, dos años, e incluso un tiempo más largo porque esto tiene distinto tipo de situación. Y hoy lo que tenemos en reconstrucción son 1.300 viviendas y otras que están proceso de entregar".

"Esto objetivamente ha sido lento, no ha sido lo rápido que quisiéramos, no tanto por cuántas viviendas que se puedan entregar, porque una casa se demora más de un año en construirse, pero sí porque hay familias que todavía no saben cuál va a ser su solución, porque hay distintas realidades", complementó.

No obstante, el secretario de Estado planteó que "en el proceso de reconstrucción hay que definir lugares donde no se puede reconstruir por riesgos futuros, otros lugares por problemas del punto de vista jurídico, que requiere un proceso de clarificación. El terreno tiene varias complejidades (...) y hay distintas soluciones para distintos sectores".

"Esto es más lento que lo que se requiere, podría haber sido más rápido, sin lugar a duda", reconoció Montes, pero aclaró que "eso no significa que a esta altura habríamos tenido las 3.043 viviendas terminadas en ningún caso, nunca se planteó eso".

"Se dice que La Moneda encuentra que ha ido más lento, está bien, todos quisiéramos que esto hubiera sido más rápido. Esperamos que en el año que queda se note el proceso en marcha mayor, porque hay cosas más definidas", concluyó.