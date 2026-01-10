Este lunes comienza el desalojo de la megatoma de San Antonio

Este lunes 12 de enero comenzará la primera etapa del desalojo de la megatoma ubicada en el cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, proceso que se extenderá por aproximadamente tres días.

Durante las últimas semanas, las autoridades han sostenido diversas reuniones con las familias que residen en la ocupación ilegal, con el objetivo de coordinar un procedimiento ordenado y en cumplimiento de la resolución judicial que ordena el desalojo.

En ese contexto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que los habitantes del sector ya fueron notificados y que existe una coordinación con Carabineros y distintos servicios públicos para el desarrollo del operativo.

"Ya hemos notificado a esas familias. En general, lo que hemos visto es que desde antes, pero sobre todo en los últimos días, ha habido bastante movimiento en la zona", señaló la autoridad, agregando que el detalle del proceso se evaluará día a día una vez iniciado el desalojo.

Riquelme explicó que el monitoreo incluirá sobrevuelos con drones y patrullajes en conjunto con Carabineros, con el fin de analizar cómo se va desarrollando el procedimiento y cuántas personas han comenzado a retirarse del lugar.

"Tenemos una primera etapa pensada para tres días, a lo mejor incluso menos, porque la cantidad de familias que se van a ir moviendo va a ser menor. Esto va a depender mucho también de la ocupación de los albergues", indicó.

Según cifras oficiales, en la megatoma del cerro Centinela existen cerca de 4.100 viviendas, de las cuales aproximadamente 2.000 se encuentran emplazadas en terrenos destinados a un plan habitacional, mientras que el resto corresponde a sectores que pueden ser desalojados.

Finalmente, Riquelme señaló que en cada etapa del proceso los propietarios de los terrenos dispondrán de maquinaria y personal para cerrar los sectores intervenidos, ya sea mediante cercos o zanjas, con el objetivo de evitar nuevas ocupaciones ilegales.