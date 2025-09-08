Pobladores de megatoma valoran ánimo de negociación de los propietarios

Elizabeth Rivera, vocera de la Federación de Cooperativas de Vivienda del Cerro Centinela, dijo que si bien el reciente fracaso de la mesa técnica para regular la megatoma de San Antonio fue un retroceso, los propietarios del terreno ahora están dispuestos a negociar.

Este es el ánimo entre los pobladores a la espera de que el Gobierno les entregue, mañana martes, una serie de posibles salidas al inminente desalojo del cerro, propuestas que también recibirá la empresa constructora San Antonio en la próxima jornada.

"No puedo decir específicamente qué vamos a hacer o de qué manera, porque es un trabajo que alcanzó la mesa técnica. No sé si comienza desde cero, pero como que retrocede un poquito. Claro, ahora tenemos cosas que antes no teníamos, como por ejemplo, la intención de ellos de negociar, y nos queremos agarrar de ahí, y que todo resulte nomás", comentó la dirigenta este lunes.

Rivera remarcó que "vamos un pasito a la vez, de a poquito, y vamos viendo cómo resulta todo esto. La intención de todos es que esto resulte favorable, tanto para los propietarios como para los pobladores".

Uno de los puntos que se debate es la disposición de la inmobiliaria a aceptar la tasación que dispuso el Gobierno de 0,21 UF (alrededor de 8.289 pesos) por metro cuadrado, dado que los propietarios ya habían reducido su oferta de 0,69 UF (unos 27.237 pesos) a 0,4 UF (cerca de 15.789 pesos) por metro cuadrado.