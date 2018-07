Diputados UDI apoyaron a Lavín por viviendas sociales en Las Condes

Los diputados de la UDI Jaime Bellolio y Guillermo Ramírez expresaron este martes su apoyo al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, en su proyecto de viviendas sociales para la comuna, iniciativa que ha generado protestas por parte de algunos vecinos del sector de Rotonda Atenas.

"Quiero decirle a ese grupo de vecinos que las personas que estarían en estas viviendas sociales no muerden, no son marcianos, son personas exactamente iguales a ustedes. La única diferencia es que tienen menos plata y, por tanto, no puede significar que ellos los rechacen y hagan estas muestras de clasismo como se ha demostrado en estos días", aseveró Bellolio.

Rompamos las barreras y pasemos a la integración social, yo apoyo las viviendas que propone el alcalde @LavinJoaquin pic.twitter.com/u6srrIOogb — Jaime Bellolio (@jbellolio) 10 de julio de 2018

Eso sí, los parlamentarios discreparon sobre el origen del rechazo a la llegada de los nuevos vecinos, pues Ramírez indicó que "yo no lo llamaría clasismo, yo creo que es un miedo infundado y el tiempo le va a dar la razón al alcalde de Las Condes".

"Yo, como diputado de Las Condes (por el Distrito 11), le he pedido a mis compañeros de bancadas que vayamos a ver al alcalde Lavín para manifestarle nuestro apoyo por el proyecto que él está haciendo", manifestó.

El diputado Ramírez agregó que durante la tarde de este martes, a las 20:00 horas, "vamos a estar varios diputados en su oficina para manifestarle el apoyo y para que él nos cuente con detalle los alcances del proyecto".

Además, apuntó que argumentar un posible aumento de la delincuencia por la llegada de los vecinos -que son de la misma comuna- es hacer una "caricatura" que no corresponde a la realidad.