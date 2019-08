Aficionado a la astronomía captó impacto de meteorito en Júpiter

Un aficionado a la astronomía y a la fotografía captó el destello provocado por el impacto de un meteorito contra la atmósfera de Júpiter. El registro es de este miércoles y lo realizó Ethan Chappel.

"Imagen de Jupiter esta noche. Se ve como el flash de un terrible impacto en el SEB [Cinturón Ecuatorial Sur]", tuiteó Chappel junto a la imagen. El joven grabó el hecho desde su hogar en Texas, EE.UU.

Un breve resplandor en el extremo izquierdo de Júpiter, justo debajo de su ecuador. No es inusual el choque en el planeta más grande del Sistema Solar, pero no deja de ser atractivo el video.

Chappel relató a ScienceAlert que captó la imagen con su telescopio mientras buscaba meteoros. "Después de ver el video y el flash, ¡mi mente comenzó a correr! Sentí la necesidad de compartirlo con personas que encontrarían útiles los resultados", dijo.

En esa misma publicación, el astrónomo Jonti Horner, de la Universidad del Sur de Queensland en Australia, dijo que "nunca había visto algo así antes. Eso es totalmente impresionante".

